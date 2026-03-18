БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Чете се за: 03:05 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Чете се за: 02:17 мин.
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Чете се за: 03:37 мин.
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Учени от ЦЕРН с нов пробив: Открита е рядка тежка частица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Още
Запази
години церн науката красива полезна
Слушай новината

Физици от Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) са открили нова частица в резултат на експерименти в Големия адронен колайдер, предаде АФП.

По структура тя е подобна на протона, но е четири пъти по-тежка от него по маса. Това е втората подобна частица, открита през последните близо 10 години, съобщава пресслужбата на организацията.

Новата частица е 80-ата открита в историята на ЦЕРН. Нейните свойства ще помогнат за тестването на моделите на квантовата физика. Структурата на частицата е подобна на тази на протона, но неговите два горни кварка са заменени от два по-тежки чаровни кварка, което увеличава масата й четири пъти", се казва в прессъобщението на организацията.

Говорителят на ЦЕРН отбелязва, че това е първата нова частица, идентифицирана след модернизацията на Големия адронен колайдер, която приключи през 2023 г. По думите му това е "едва вторият случай, в който е наблюдаван барион, съставен от два тежки кварка".

Според прессъобщението, през 2017 г. в ЦЕРН е открита много подобна частица, състояща се от два чаровни кварка и един горен кварк.

"Въпреки приликата, прогнозираната продължителност на живота на новата частица е шест пъти по-кратка от тази на нейния аналог, поради сложни квантови ефекти. Това прави наблюдението й още по-сложна задача, отбелязват още от пресслужбата на ЦЕРН.

Цялата материя, която наблюдаваме около нас - включително протоните и неутроните, съставляващи ядрата на атомите, е съставена от бариони, често срещани частици, състоящи се от три кварка.

Кварките съществуват в шест разновидности (аромати): горен, долен, чаровен, странен, истинен (топ) и дънен, които се различават по маса, електрически заряд и квантови свойства.

Теоретично, чрез комбинирането на тези "аромати" могат да се образуват много видове бариони. Повечето от тях обаче са много трудни за наблюдение, тъй като са изключително нестабилни.

За да ги произведе, ускорителят на ЦЕРН, Големият адронен колайдер, кара частиците да се сблъскват една с друга в пръстен при феноменални скорости.

Нестабилните адрони (бариони и мезони, съставени от два кварка) бързо се разпадат. Но по-стабилните частици, произведени при разпадането, могат да бъдат открити, а тяхното присъствие позволява на учените да направят изводи за свойствата на първоначалната частица.

#рядка тежка частица #пробив #учени #ЦЕРН

Последвайте ни

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ