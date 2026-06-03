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ЕК започва процедура за свръхдефицит срещу България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Финансови санкции не се предвиждат на този етап

започва процедура свръхдефицит българия
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Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се казва в неин доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от Европейския семестър. Финансови санкции обаче не се предвиждат на този етап.

Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се е увеличил от 3% от БВП през 2024 г. до 3,5 % от БВП през 2025 г.

Увеличението му през м.г. се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за "Българския енергиен холдинг", се казва в доклада за страната ни.

Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на Комисията за 2026 г. се предвижда дефицит от 4,1% от БВП през 2026 г. и 4,3 на сто от БВП през 2027 г.

"Проблемът в България е, че няколко години подред има много нестабилна политическа ситуация с трудности при формирането на правителство. Временните правителства ясно видяха, че разходите излизат от релси, но нямаха властта да се намесят. Очевидно това сега е първата задача за новото правителство, което изглежда, че има по-солидно мнозинство и е ангажирано да работи за отстраняване на проблема. Но като се имат предвид натрупванията, това едва ли ще стане в кратък срок", заяви експерт от Брюксел.

Икономическият и финансов комитет сега има две седмици, за да даде становище. След това ЕК ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от Съвета.

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