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Почина състезателката по борба Жанет Немет след инцидент в София

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Спорт
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Унгарската шампионка и състезателка на ЦСКА е загубила живота си след падане от жилищен блок в комплекс „Диана“, а полицията разследва обстоятелствата около трагедията

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Тежка трагедия разтърси българската борба, след като състезателката Жанет Немет е починала след инцидент в София.

По информация на органите на реда, случаят е станал около 10:30 часа в комплекс „Диана“, където спортистката е паднала от висок етаж на жилищен блок. На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но животът ѝ не е могъл да бъде спасен.

В момента се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около инцидента. От СДВР работят по различни версии, като към този момент няма официално заключение за причините, довели до трагичния случай.

Жанет Немет бе сред перспективните състезателки в женската борба. Унгарката, която притежаваше и български паспорт, през март спечели държавната титла в категория до 76 килограма. Отскоро тя беше част от отбора на ЦСКА.

Новината предизвика силен отзвук в спортните среди, където Немет беше позната като амбициозна и талантлива състезателка с потенциал за сериозни успехи на международната сцена.

#Жанет Неме # Биляна Дудова

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