Айкан Сеид ще спори за бронз на рейтинговия турнир в Будапеща

Айкан Сеид ще се бори за бронзовия медал в категория до 79 килограма на рейтинговия турнир по борба в Будапеща.

В двубоя за отличието българският национал ще се изправи срещу Нурдаулет Куанишбай от Казахстан.

На старта Сеид трябваше да срещне олимпийския вицешампион от Токио 2020 Магомедхабиб Хаджимагомедов, но беларусинът се отказа заради контузия.

В полуфиналите българинът отстъпи със 7:9 пред монголеца Сулдху Олонбаяр, който е пети от последното световно първенство.

Останалите български представители не успяха да достигнат до битките за отличията. Ахмед Батаев отпадна в категория до 92 килограма, а при 97-килограмовите Андриан Вълканов и Ахмед Магамаев също приключиха участието си.

Схватките за медалите започват от 19:00 часа българско време.