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Григор Чернаков завърши на пети на еврошампионата по борба за юноши до 20 г.

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Спорт
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Българският борец загуби малкия финал.

борба тепих
Снимка: Българска федерация по борба, Start-Photo.bg
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Григор Чернаков завърши на пето място на европейското първенство по борба за юноши до 20 години в Скопие, Република Северна Македония. В малкия финал българинът отстъпи пред румънеца Дариус Сас с 4:6 в категория до 92 кг на свободния стил.

Чернаков водеше с 4:1 близо 40 секунди преди края, но съперникът му успя да вземе 4 точки, а контестацията от българския щаб не бе уважена, което донесе още една точка на съперника за крайното 4:6.

Преди това пети завършиха Александър Делчев (65) и Владислав Сеизов (70), също в свободния стил.

#Европейско първенство по борба за юноши и девойки

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