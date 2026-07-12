Григор Чернаков завърши на пети на еврошампионата по борба за юноши до 20 г.

Григор Чернаков завърши на пето място на европейското първенство по борба за юноши до 20 години в Скопие, Република Северна Македония. В малкия финал българинът отстъпи пред румънеца Дариус Сас с 4:6 в категория до 92 кг на свободния стил.

Чернаков водеше с 4:1 близо 40 секунди преди края, но съперникът му успя да вземе 4 точки, а контестацията от българския щаб не бе уважена, което донесе още една точка на съперника за крайното 4:6.

Преди това пети завършиха Александър Делчев (65) и Владислав Сеизов (70), също в свободния стил.