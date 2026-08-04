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Рая Фурнаджиева завърши на 14-о място в техническата програма по артистично плуване на соло

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Спорт
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Надпреварата се провежда в Париж.

Рая Фурнаджиева
Снимка: БГНЕС
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Българката Рая Фурнаджиева завърши на 14-о място в техническата програма по артистично плуване на соло при жените на европейското първенство по плувни спортове в Париж.

17-годишната състезателка получи 198.8783 точки за изпълнението си и успя да изпревари две от участвалите 16 състезателки във финала.

Шампионка стана испанката Ирис Тио Касас с 263.6250 точки. Тя изпревари само с 0.2433 от точката Василина Хандошка (Беларус), която вчера взе златото във волната програма. С бронза на второ поредно континентално първенство в дисциплината се окичи германката Клара Блайер с 258.0400 точки.

Отборният финал в техническата програма е днес следобед от 17:00 часа, а България ще бъде сред десетте финалисти в състав Ирен Давидкова, Рая Фурнаджиева, Магдалена Малева, Таисия Николаенко, Валентина Троанска, Мария Вълева, Виктория Векова и Лора Жейнова.

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#Рая Фурнаджиева #европейско първенство по плуване Париж 2026

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