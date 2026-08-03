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Димитър Исаев е седми във финала на волната програма соло по артистично плуване

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Спорт
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Четвърта титла за Ранджуо Томблин.

Димитър Исаев
Снимка: БТА
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Димитър Исаев се класира на седмо място във волната програма соло по артистично плуване при мъжете на европейското първенство по плувни спортове в Париж. Турнирът може да гледате пряко по БНТ 3.

27-годишният българин получи 137.9725 точки за изпълнението си и остана последен във финала.

Британецът Ранджуо Томблин беше най-добър с 258.9188 точки и спечели четвърта титла на шампионата в Париж, след като вече триумфира със златни отличия в техническата програма соло, както и във волната и в техническата програма при смесените дуети в тандем със сънародничката си Изабел Торп.

Италианецът Филипо Пелати беше оценен с 252.8713 точки и остана със среброто в дисциплината на второ поредно континентално първенство. Защитаващият титлата си от Фуншал 2025 Хорди Касерес (Испания) пък се нареди трети с 229.2599 точки.

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#Европейско първенство по плувни спортове в Париж #Димитър Исаев

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