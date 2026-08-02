Българката Ива Ереминова остана на 25-o място в квалификациите на 1-метров трамплин в надпреварата по скокове във вода на европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж.

Българката събра 190.45 точки от петте си изпълнения, след като допусна неточности в два от опитите си. За Ереминова това е дебют на Европейско първенство при жените, тъй като тя все още се състезава във възрастова група девойки.

По регламент първите 12 от общо 29 състезателки се класират за финала, който е по-късно тази вечер.

Ереминова ще участва и в надпреварата на кула в понеделник.

По-късно днес Димитър Исаев и Магдалена Малева ще стартират на финала на техническата програма при смесените дуети по артистично плуване. Вчера те се наредиха шести във волната програма.