Френската звезда в плуването Леон Маршан признава, че треньорът му Боб Боуман е променил живота му

В документален филм на L'Équipe Explore, посветен на Боб Боуман, звездата на френското плуване Леон Маршан разкрива някои от трудностите, с които се е сблъсквал по време на тренировките си с треньора, който го е изстрелял до върха.

Шест дни в седмицата Леон Маршан и плувците от групата на Боб Боуман тренират в басейна на Тексаския университет в Остин. Мотивацията не винаги е на ниво, признава Леон Маршан в документалната лента, посветена на американския треньор.

„Но когато имаш почивен ден, той ти го напомня“, подчертава френският плувец, който живее в Съединените щати от пет години.

„Имал съм много моменти, в които просто не мога да се придвижа напред във водата. Има моменти, когато не съм спал добре или съм купонясвал в петък вечер и когато се прибера в събота сутринта, е трудно", разкрива Маршан.

Плувецът продължава:

„В този момент си казваш: „О, хайде, оставете ме на мира!“ Но когато се окажеш на Олимпийските игри и спечелиш четири златни медала, казваш: „Благодаря ти, Боб!“

В Париж 2024 Маршан стана олимпийски шампион на 200 метра бруст, 200 метра бътерфлай, 200 метра съчетано плуване и 400 метра съчетано плуване.

Седемкратният световен шампион признава, че Боуман, е променил живота му.

Присъединявайки се към тренировките на специалиста през септември 2025 г., веднага след световното първенство в Сингапур, трикратната олимпийска шампионка Съмър Макинтош открива Боб Боуман и неговата философия:

„Когато Боб пристига край басейна, знаем, че състезанието започва и сме готови. Всеки час, прекаран в басейна, даваме всичко от себе си. Всеки метър е от значение.“

Канадката избира Боуман, за да се подготви по най-добрия начин за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Тя споделя, че опитът на Боуман с Майкъл Фелпс и подобна програма ѝ дава огромно доверие в неговите методи. Връзката им вече дава резултати. Под негово ръководство на канадските квалификации през юли 2026 г., Макинтош подобри световния рекорд на 200 метра бътерфлай. Самият Боб Боуман често прави паралели между нея и Майкъл Фелпс заради феноменалната им работна етика. Фелпс никога не сменя треньорския си екип, признавайки уникалния подход на Боуман, когото днес определя като втори баща.

Документалният филм „Боб Боуман: Водният магьосник“ потапя зрителите в света на човека, смятан за най-добрия треньор по плуване в света.

БНТ ще предава пряко европейското първенство по плуване, което започва на 31 юли.