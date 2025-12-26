Леон Маршан получи дипломата си за висше образование и изпрати още един исторически сезон в плуването

Леон Маршан завършва 2005 г. като една от най-доминиращите фигури в световното плуване. Френската спортна звезда записа исторически постижения, преодоля физически предизвикателства и дори успя да завърши висшето си образование.

Световен рекорд

На световното първенство по плувни спортове в разгара на лятото, Маршан буквално пренаписа историята, като счупи 14-годишния световен рекорд на Райън Лохте на 200 м съчетано. Той постигна време от 1:52.69 в полуфиналите, подобрявайки предишния рекорд с повече от секунда, а след това спечели и финала.

Златен дубъл

Освен титлата на 200 м съчетано, 23-годишният Леон завоюва злато и на 400 м съчетано с време 4:04.73, както и сребърен медал с щафетата на Франция на 4х100 м съчетано.



Последни изяви и резултати в САЩ

В началото на декември 2025 г. Маршан участва в открития шампионат на САЩ. Той спечели дисциплината 400 м свободен стил с лично постижение от 3:44.70, което го нарежда в Топ 10 в света за годината.

Впечатляващ бътерфлай

На същия форум той регистрира и второто най-бързо време в света за 2025 г. на 200 м бътерфлай – 1:52.57.



Лични предизвикателства

По-рано през годината Маршан разкри, че е страдал от фрактура на ребро и изкълчване на рамото, заради което премина период на възстановяване в Австралия, а след това се завърна към тренировките с Боб Боуман в Тексас.

Признание

За трета поредна година той беше обявен за „Европейски плувец на годината“ (2025 Swammy Awards).

Постижения извън спорта

„Мога да си намеря работа, ако нещата не вървят добре в басейна“, каза Леон Маршан след дипломирането си като бакалавър.

Героят от Олимпийските игри в Париж през 2024 г. обяви в Instagram, че е получил дипломата си за софтуерен инженер. Освен че поставя рекорди и пленява публиката в басейна, Маршан успя да намери време да завърши обучението си в Държавния университет на Аризона, където главен треньор е неговият личен наставник.

Четирикратният олимпийски шампион от Париж винаги е говорил за важността от това да има и образование, освен да бъде номер 1 в плуването.

"С онлайн обучението всичко, от което се нуждаех, беше моят лаптоп. Това ми позволи да завърша образованието си, докато тренирах по света", сподели Маршан.

"Работата в екип е нещо, с което не бях свикнал. Чувствах се наистина много добре, работейки с още трима души по един и същи проект. Мисля, че беше наистина страхотно", добави французинът.

"Успехът изобщо не бележи края. Той просто ти показва какво следва, каква е следващата стъпка. Мисля, че мечтателят в мен просто продължава да върви напред. Истината е, че няма финална линия в надпреварата за съвършенство", отбеляза Маршан.

Следващи предизивикателства

Роденият в Тулуза плувец планира да насочи фокуса си към европейското първенство през 2026 г., което ще се проведе в Париж от 31 юли до 16 август.

Домакин на форума е Олимпийският воден център в Сен Дени, който бе построен специално за Игрите през 2024 г. Организаторите очакват разпродадени трибуни именно заради „ефекта Маршан“ и желанието на френската публика да види своя четирикратен олимпийски шампион отново на родна земя. Предстоящото домакинство ще отбележи 95 години от последното провеждане на форума във френската столица и 100-годишнината от първото европейско първенство (Будапеща, 1926 г.)

