За първи път България ще приеме световния шампионат по джет ски

За първи път България ще бъде домакин на световния джет ски шампионат, като се пребори с традиционно силни държави в този спорт като Франция, Италия, Чехия и Белгия.

В Община Бургас кметът Димитър Николов потвърди готовността на града да бъде съорганизатор на събитието заедно с местния клуб Акватракс Рейсинг и Българска федерация по водомоторни спортове. Председателят на федерацията Тодор Христов подчерта значимостта на проявата за региона както за икономическия ефект, така и за международната реклама, и благодари за успешното сътрудничество с общината през последните пет години.

Състезанието ще се проведе под патронажа на кмета Николов, а клуб Акватракс Рейсинг ще отговаря за спортната част. Над 300 участника от цял свят ще се включат в надпреварата, а зрителите и феновете се очаква да надхвърлят 5000 души всеки ден.

Събитието ще бъде съпроводено от богата културна програма, която ще привлече както състезатели, така и туристи, популяризирайки джет ски спорта и домакинството на Бургас. Специален медиен екип на Евроспорт ще излъчва състезанията на живо, като аудиторията по света ще надхвърли 100 милиона зрители.

Плажът на Сарафово бе одобрен за място на състезанието благодарение на отличната си логистика, природни дадености и възможности за осигуряване на безопасността на зрителите и участниците. Датите вече са фиксирани в международния календар - от 8 до 12 юли 2026 година, съобщиха за БТА от федерацията.

Предстои сформирането на организационен комитет с председател Димитър Николов, който ще стартира подготовката още от следващата седмица.