Полуфинал за Христина Пенева и Калоян Петров на Световната купа по скокове на батут

Христина Пенева и Калоян Петров се класираха за полуфиналите в дисциплината синхронни смесени двойки на Световната купа по скокове на батут в нидерландския град Алкмаар.

Българите, които са носители на трофея от миналата година в тази дисциплина, представиха стабилно своята комбинация и с резултат от 47.850 точки влязоха сред 16-е най-добри дуета, които продължават във втората фаза на квалификацията, с 12-и резултат.

С най-висока оценка от 50.760 точки са японците Юка Мисава и Хаято Мияно, следвани от неутралните атлети Виалета Бардзиловская и Андрей Буйлов с 50.400 точки и Яна Лебедева и Иван Литвинович, който е двукратен олимпийски, четирикратен световен и трикратен европейски шампион, с резултат от 50.160 точки.

Полуфиналът и финалът в смесените синхрони ще се проведат в петък, а днес състезанието продължава с квалификациите в индивидуалния батут. При жените България ще бъде представена от Христина Пенева и Марияна Узунова, а при мъжете - от Калоян Петров и Мариян Михалев. В синхронните скокове при жените ще участват Христина Пенева и Марияна Узунова.