Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
прекратена обществена поръчка ремонт десет двигателя самолети миг
Слушай новината

Обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29 е прекратена, тъй като не е подадено нито едно заявление за участие. Това е записано в решение на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, публикувано в Регистъра за обществени поръчки.

В началото на годината Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт за малко над 21 млн. евро.

Това не е първата обществена поръчка за ремонт на двигатели на МиГ-29. В края на 2024 г. беше сключен договор с полската държавна компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

В края на 2025 г. Атанас Запрянов каза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 г., а дотогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29. Ако искаме да имаме национални средства за охрана на въздушното пространство, ще трябва да поддържаме изтребителите МиГ-29, каза той. Вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, а ние разчитаме на тях. Когато не се мисли перспективно, задържането на МиГ-29 толкова дълго и забавянето на сключването на договор за натовски самолет – това е резултатът, обясни Запрянов.

МиГ-29 и Су-25

Прогнозните разходи за експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. са общо малко над 114 млн. лв., каза Запрянов в края на 2025 г.

За самолет МиГ-29 - 86 457 750 лв., а за Су-25 - 27 605 345 лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети, допълни Запрянов.

За поддържане на оперативни способности от Военновъздушни сили със самолети МиГ-29 и Су-25 годишните разходи, свързани с тяхната експлоатация през 2024 г. и до 31 октомври 2025 г., са в размер на малко над 104 млн. лв.

Изтребителите F-16

В началото на 2025 г. започна доставката на първите осем изтребителя F-16 по първия договор със САЩ от 2019 г., а на 18 декември на официална церемония бяха представени и осемте самолета. Очаква се Военновъздушните ни сили (ВВС) да разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Над София вчера българските F-16 прелетяха ниско над София по време на учебно-тренировъчни полети.



#ген. Атанас Запрянов #МиГ-29 #ремонт

