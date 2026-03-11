Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви

Историческо решение – 32-страни-членки на базираната в Париж Международната агенция по енергетика се договориха да освободят 400 милиона барела петрол от стратегическите си резерви. Те ще бъдат предложени на пазара с цел противодействие на скока на цените заради войната в Близкия изток. От началото на конфликта петролът поскъпна с 25%, а Иран предупреди светът да се готви за до 200 долара за барел.

Обявените 400 милиона барела петрол са два пъти повече от количествата, освободени от Международната агенция по енергетика след началото на руската инвазия в Украйна през 2022-ра година. Мярката е отговор на предизвикателства, които са "безпрецедентни по мащаб". Най-голям принос ще имат Съединените щати и Япония.

Международната агенцията по енергетика обединява страни, които дават две трети от глобалното производство на енергия и 80 процента от потреблението. Колективната мярка сега подкрепиха и лидерите от Г-7, които заседаваха чрез видеоконферентна връзка. Преди форума на Г-7 индивидуални решения за деблокиране обявиха Япония и Германия.

Еманюел Макрон – президент на Франция: "Току-що обявихме някои общи мерки за освобождаване на нашите стратегически запаси. Беше решено да се освободят 400 милиона барела, което е еквивалентно, горе-долу, на обемите, изнасяни през Ормузкия проток за 20 дни. Г-7 има дял от 70 процента от обявените количества."

снимки: БТА

Обявените за деблокиране 400 милиона барела се равняват на глобалните доставки за три или четири дни. Тяхното освобождаване не означава внезапен приток на нови обеми. Вместо това производителите ще увеличат наличностите на пазара, които рафинериите могат да поръчват.

Според експерти, има недостиг на преработвателен капацитет. На този фон Иран заяви, че нито един литър петрол в полза на Съединените щати, Израел и техните партньори няма да премине през Ормузкия проток. Според Техеран всеки кораб, който пътува към тези страни е легитимна цел.

Ибрахим Золфакари – военен говорител на Иран: "Както вече предупредихме, ако войната се разпространи в региона, очаквайте цени от 200 долара за барел. Цените на петрола следват равнището на сигурността в региона, а източник на несигурност сте самите вие."

Всяка от страните-членки на Международната агенция по енергетика трябва да държи в резерв количества петрол, равни на 90-дневното ѝ потребление. Общо техните стратегически запаси са милиард и 200 милиона барела. Други 600 милиона барела се съхраняват като индустриален запас съгласно правителствени задължения.