МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан

Във връзка с влошената ситуация на сигурността в региона на Близкия изток Министерството на външните работи (МВнР) подновява препоръките към българските граждани за незабавно напускане на Ливан, както и да се избягват каквито и да е пътувания до страната.

"Отново приканваме намиращите се в Ливан български граждани да напуснат незабавно страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности, включително с граждански полети от летището в Бейрут", посочват от ведомството.

При необходимост от съдействие българските граждани в Ливанската република могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Бейрут на следния номер: +961 5 453 658, както и на телефонни номера за неотложни случаи в извънработно време: +961 81 302 552; +961 76 697 766.

Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Консулската служба към посолството: Consular.Beirut@mfa.bg.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.