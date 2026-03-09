Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел, достигайки най-високи стойности от 3 години и половина. В социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп оправда покачването, като каза, че „това е ниската цена за сигурността и мира в Съединените щати и света“.

Движението на танкери в Ормузкия проток е почти спряно, което засяга около 20% от световното производство. Ирак, Кувейт и ОАЕ ограничиха производството на петрол заради войната в Близкия изток.

Поскъпването на международните петролни продукти вече се отразява и на бензиностанциите у нас. За изминалата седмица най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 5,5%, а дизелът вече е надхвърлил 9 на 100.