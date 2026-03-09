Хърватия възстановява задължителната военна служба заради нарастващите заплахи за сигурността в Европа. 800 новобранци ще преминат двумесечно обучение, включващо оцеляване, първа помощ, самоотбрана и управление на дронове.

Повече от половината новобранци са доброволци, като 10% са жени. Те ще получават 1100 евро месечно, трудов стаж и предимство при държавна работа. Правителството планира да призовава по 4000 души годишно.

С Хърватия вече 10 държави от НАТО имат задължителна военна служба, включително Гърция, Турция, Финландия и Швеция.