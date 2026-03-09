БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американски учени успяха да отгледат нахут върху лунна почва

Американски учени успяха да отгледат нахут в лабораторно създадена лунна почва, съобщава списанието Scientific Reports. Това е важна стъпка към отглеждането на храна на Луната.

Изследователите от Тексаския университет са добавили компост от земни черви и специални гъби към симулиран лунен прах. Тази почва е създадена в лаборатория, като е възпроизведен състава на пробите, донесени от астронавтите от мисиите „Аполо“ преди повече от половин век.

Учените смятат, че подобни технологии могат един ден да помогнат на астронавтите да произвеждат собствена храна на бъдещи бази на Луната или Марс.

Все още не е ясно дали полученият нахут е безопасен за консумация, защото може да поеме тежки метали от лунната почва.

