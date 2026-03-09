Български лекари поставят слухови импланти с роботизирана ръка

За първи път в Югоизточна Европа български лекари поставиха слухови импланти с роботизирана ръка. Високотехнологичната апаратура е у нас тестово за една седмица. Два специално обучени екипа от ИСУЛ оперираха двама пациенти с помощта на ръката робот.

Емил започва да губи слуха си още като тийнейджър. Съвсем скоро Емил ще чува по-добре. Той е първият български пациент със слухов имплант, поставен с роботизирана ръка.

Роботизираната ръка се използва от европейски клиники от около 2 години. До края на седмицата с помощта на роботизираната ръка ще бъдат поставени слухови импланти на две деца. А високотехнологичната апаратура ще бъде върната в австрийската клиника, която я е предоставила на ИСУЛ.