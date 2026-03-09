Пет лъва бяха спасени в Нова Зеландия

Пет възрастни лъва в Нова Зеландия бяха спасени от евтаназия, след като финансирането на убежището им, паркът „Камо“, свърши и мястото ще бъде затворено.

Паркът приютяваше 30 застрашени вида големи котки и години наред работеше като приют и атракционен парк. След фалита животните не можеше да бъдат преместени заради възрастта и здравето им.

За да ги спасят, група инвеститори и любители на природата създадоха проекта Lionhearts („Лъвски сърца“), закупиха земята и превърнаха парка в частно убежище за възрастни животни.