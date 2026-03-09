БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пет лъва бяха спасени в Нова Зеландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пет възрастни лъва в Нова Зеландия бяха спасени от евтаназия, след като финансирането на убежището им, паркът „Камо“, свърши и мястото ще бъде затворено.

Паркът приютяваше 30 застрашени вида големи котки и години наред работеше като приют и атракционен парк. След фалита животните не можеше да бъдат преместени заради възрастта и здравето им.

За да ги спасят, група инвеститори и любители на природата създадоха проекта Lionhearts („Лъвски сърца“), закупиха земята и превърнаха парка в частно убежище за възрастни животни.

Последвайте ни

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
4
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
5
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
6
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
3
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: По света

Най-голямото закрито изложение на цветя започна във Филаделфия
Най-голямото закрито изложение на цветя започна във Филаделфия
Американски учени успяха да отгледат нахут върху лунна почва Американски учени успяха да отгледат нахут върху лунна почва
Чете се за: 01:00 мин.
Швейцарците казаха не на по-ниска такса за обществената телевизия Швейцарците казаха не на по-ниска такса за обществената телевизия
Чете се за: 00:45 мин.
Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел
Чете се за: 00:52 мин.
Хърватия възстановява задължителната военна служба Хърватия възстановява задължителната военна служба
Чете се за: 00:42 мин.
Новините 09.03.2026 г. Новините 09.03.2026 г.
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Политическите сили разделени за удължителния бюджет
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Рафинерията в Бургас има нефт до края на март, очаква ли се...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Без промяна: Потребителската кошница се задържа на 57 евро
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ