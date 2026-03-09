Швейцарците казаха не на по-ниска такса за обществената телевизия

Швейцарците днес отхвърлиха на референдум предложение за намаляване на годишната такса за обществена телевизия от 335 на 200 швейцарски франка. Идеята беше на дясната Швейцарска народна партия, която смята, че това е най-високата радио-телевизионна такса в света и тежи на семейния бюджет.

Противниците изтъкнаха, че финансирането поддържа програми на 4 езика, 17 радиостанции и 7 телевизионни канала.

Бюджетът на обществената телевизия е 1,56 млрд. франка, като 83% идват от тази такса. Швейцарското правителство вече реши да намали налога на 300 швейцарски франка до 2029 година.