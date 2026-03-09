Новините 09.03.2026 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Акценти за деня:

Хърватия възстановява задължителната военна служба

Хърватия възстановява задължителната военна служба заради нарастващите заплахи за сигурността в Европа. 800 новобранци ще преминат двумесечно обучение, включващо оцеляване, първа помощ, самоотбрана и управление на дронове.

Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел

Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел, достигайки най-високи стойности от 3 години и половина. В социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп оправда покачването, като каза, че „това е ниската цена за сигурността и мира в Съединените щати и света“.

Швейцарците казаха не на по-ниска такса за обществената телевизия

Швейцарците днес отхвърлиха на референдум предложение за намаляване на годишната такса за обществена телевизия от 335 на 200 швейцарски франка. Идеята беше на дясната Швейцарска народна партия, която смята, че това е най-високата радио-телевизионна такса в света и тежи на семейния бюджет.

Български лекари поставят слухови импланти с роботизирана ръка

За първи път в Югоизточна Европа български лекари поставиха слухови импланти с роботизирана ръка. Високотехнологичната апаратура е у нас тестово за една седмица. Два специално обучени екипа от ИСУЛ оперираха двама пациенти с помощта на ръката робот.

Пет лъва бяха спасени в Нова Зеландия

Пет възрастни лъва в Нова Зеландия бяха спасени от евтаназия, след като финансирането на убежището им, паркът „Камо“, свърши и мястото ще бъде затворено.

Кампания за помощ на улични котки започна в София

Фондация „Четири лапи“ стартира кампания за безплатна кастрация на бездомни котки в София. Инициативата цели намаляване на броя на уличните котки и се провежда всяка пролет вече 10 години.

Американски учени успяха да отгледат нахут върху лунна почва

Американски учени успяха да отгледат нахут в лабораторно създадена лунна почва, съобщава списанието Scientific Reports. Това е важна стъпка към отглеждането на храна на Луната.

Най-голямото закрито изложение на цветя започна във Филаделфия

Във Филаделфия започна най-голямото закрито изложение на цветя в света. Посетителите могат да видят впечатляващи градини и композиции от орхидеи, лалета и циклами в ярки цветове.

СПОРТ

Никола Цолов триумфира в старт от Формула 2 на писта в Мелбърн

Никола Цолов спечели първата си победа във Формула 2 в откриващото състезание за сезона в Австралия. 19-годишният пилот на стартира от петата позиция, но брилянтното му каране го изпрати на най-високото стъпало на почетната стълбичка за първи път в кариерата му във Формула 2.

Огромна подкрепа за Малена Замфирова подкрепа на световното по сноуборд в Чехия

Най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова получи огромна подкрепа от участниците на Световната купа в Шпиндлерув Млин, Чехия. Малена очаква операция в Австрия след тежкия инцидент на 3 март, когато беше блъсната от пиян скиор.

Златен медал за Давид Иванов на Световната купа по спортна гимнастика

Давид Иванов спечели златен медал на финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Баку (Азербайджан).

Григор Димитров отпадна от „Мастърса“ в Индиън Уелс

Григор Димитров отпадна от „Мастърс“ турнира в Индиън Уелс след загуба във втория кръг от световния номер 1 Карлос Алкарас с 2:0 сета.

По света

Най-голямото закрито изложение на цветя започна във Филаделфия
Най-голямото закрито изложение на цветя започна във Филаделфия
Американски учени успяха да отгледат нахут върху лунна почва Американски учени успяха да отгледат нахут върху лунна почва
Чете се за: 01:00 мин.
Пет лъва бяха спасени в Нова Зеландия Пет лъва бяха спасени в Нова Зеландия
Чете се за: 00:42 мин.
Швейцарците казаха не на по-ниска такса за обществената телевизия Швейцарците казаха не на по-ниска такса за обществената телевизия
Чете се за: 00:45 мин.
Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел
Чете се за: 00:52 мин.
Хърватия възстановява задължителната военна служба Хърватия възстановява задължителната военна служба
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Политическите сили разделени за удължителния бюджет
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Рафинерията в Бургас има нефт до края на март, очаква ли се...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Без промяна: Потребителската кошница се задържа на 57 евро
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
