Санитарка от ИСУЛ върна голяма сума пари и получи грамота за гражданска доблест

Йорданка Димитрова е санитар в ИСУЛ от около 3 месеца. Докато чисти едно от фоайетата на болницата намира портмоне с 2400 лева. Изгубеното портмоне било на жена, която чакала за тежка операция. Няколко дни след интервенцията тя потърсила Йорданка.

Няколко дни след това Йорданка намира мъжка чанта с телефон, документи и голяма сума пари пред болницата. Този път Йорданка се обадила в полицията. А служителите на Пето районно се свързали със собственика. Той също благодарил на Йорданка. А директорът на ИСУЛ я отличил с грамота за гражданска доблест.