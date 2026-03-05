Първата у нас изложба на космическо изкуство се открива в Пловдив

Първата в България изложба на космическо изкуство се открива тази вечер в Епископската базилика на Филипопол в Пловдив. В нея са представени творби на международни артисти, вдъхновени от космоса и бъдещите космически мисии.

В центъра на изложбата е „Книга за Луната“ – миниатюрно произведение с размер едва 1 кубичен сантиметър. В него са събрани творби на 48 автори от различни страни. Малката книга съдържа текстове и изображения от писатели, художници, учени и философи.

Произведението е създадено така, че да издържа на екстремните условия в космоса – много ниски и много високи температури и космическа радиация. Планира се то да бъде изпратено на мисия до Луната през лятото на 2026 година, а преди това ще бъде показано за първи път именно в България.

Изложбата се организира със съдействието на международни културни организации и български партньори. Тя може да бъде разгледана до 15 март, а входът е свободен.