Новините 05.03.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Сноубордистката Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в Чехия

България изпраща подкрепа към най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова. Преди ден тя претърпя сериозен инцидент в Чехия, ударена от пиян турист до началната станция на лифта в така наречената „безопасна зона“.

Ден на отворените врати в Софийския университет

На 7 март (събота) Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира Ден на отворените врати от 10:00 до 17:00 часа.

Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци

Едни от най-впечатляващите, но не до там познати археологически находки в Европа се намират само на няколко километра от кърджалийското село Стремци. Те представляват древни златни рудници, известни като „Стремските лабиринти“.

Първата у нас изложба на космическо изкуство се открива в Пловдив

Първата в България изложба на космическо изкуство се открива тази вечер в Епископската базилика на Филипопол в Пловдив. В нея са представени творби на международни артисти, вдъхновени от космоса и бъдещите космически мисии.

Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора

В зоопарка в Стара Загора има три нови попълнения – новородени лъвчета. Малките са поколения на младата двойка лъвове Елза и Лео и вече предизвикат огромен интерес сред посетителите.

СВЯТ

Домашните любимци вече могат буквално да се обаждат на стопаните си

На най-голямото световно изложение за мобилни технологии и иновации в Барселона представиха нашийникa “Petphone”, който работи като мини смартфон за домашни любимци.

Стотици участници се включиха в сауна маратон в Естония

В Естония стотици участници се включиха в ежегодния европейски сауна маратон, превръщайки традиционната сауна в истинско състезание. Отбори от четирима души, облечени в различни костюми, се състезават кой ще посети най-много сауни за най-кратко време.

СПОРТ

Лудогорец приема Левски в решаващ двубой за шампионската титла

Лудогорец приема Левски в дербито на 24-ия кръг в Първа лига. Двубоят на „Хювефарма Арена“ в Разград започва в 18:30 часа и може да се окаже решаващ за битката за шампионската титла.

Четвърто място за Рая Аджамова на световното първенство по биатлон

Българската биатлонистка Рая Аджамова завърши на четвърто място в спринта на 6 км при девойките до 19 години на световното първенство в германския зимен център Арбер.

Григор Димитров се изправя срещу Теренс Атман в Индиън Уелс

Григор Димитров започва участието си на турнира от сериите Мастърс в Индиън Уелс днес около 21:00 часа. Най-добрият български тенисист ще се изправи срещу французина Теренс Атман, който го победи преди седмица в Акапулко.

В Мексико поставиха рекорд за най-голямо човешко изображение на футболна фланелка

В мексиканският град Тукстла Гутиерес поставиха рекорд за Гинес за най-голямото човешко изображение на футболна фланелка. 4757 души, облечени в различни цветове, се подредиха на терена на стадиона и оформиха трицветна фланелка, видима от въздуха.