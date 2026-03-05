БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 05.03.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

У НАС

Сноубордистката Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в Чехия

България изпраща подкрепа към най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова. Преди ден тя претърпя сериозен инцидент в Чехия, ударена от пиян турист до началната станция на лифта в така наречената „безопасна зона“.

Ден на отворените врати в Софийския университет

На 7 март (събота) Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира Ден на отворените врати от 10:00 до 17:00 часа.

Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци

Едни от най-впечатляващите, но не до там познати археологически находки в Европа се намират само на няколко километра от кърджалийското село Стремци. Те представляват древни златни рудници, известни като „Стремските лабиринти“.

Първата у нас изложба на космическо изкуство се открива в Пловдив

Първата в България изложба на космическо изкуство се открива тази вечер в Епископската базилика на Филипопол в Пловдив. В нея са представени творби на международни артисти, вдъхновени от космоса и бъдещите космически мисии.

Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора

В зоопарка в Стара Загора има три нови попълнения – новородени лъвчета. Малките са поколения на младата двойка лъвове Елза и Лео и вече предизвикат огромен интерес сред посетителите.

СВЯТ

Домашните любимци вече могат буквално да се обаждат на стопаните си

На най-голямото световно изложение за мобилни технологии и иновации в Барселона представиха нашийникa “Petphone”, който работи като мини смартфон за домашни любимци.

Стотици участници се включиха в сауна маратон в Естония

В Естония стотици участници се включиха в ежегодния европейски сауна маратон, превръщайки традиционната сауна в истинско състезание. Отбори от четирима души, облечени в различни костюми, се състезават кой ще посети най-много сауни за най-кратко време.

СПОРТ

Лудогорец приема Левски в решаващ двубой за шампионската титла

Лудогорец приема Левски в дербито на 24-ия кръг в Първа лига. Двубоят на „Хювефарма Арена“ в Разград започва в 18:30 часа и може да се окаже решаващ за битката за шампионската титла.

Четвърто място за Рая Аджамова на световното първенство по биатлон

Българската биатлонистка Рая Аджамова завърши на четвърто място в спринта на 6 км при девойките до 19 години на световното първенство в германския зимен център Арбер.

Григор Димитров се изправя срещу Теренс Атман в Индиън Уелс

Григор Димитров започва участието си на турнира от сериите Мастърс в Индиън Уелс днес около 21:00 часа. Най-добрият български тенисист ще се изправи срещу французина Теренс Атман, който го победи преди седмица в Акапулко.

В Мексико поставиха рекорд за най-голямо човешко изображение на футболна фланелка

В мексиканският град Тукстла Гутиерес поставиха рекорд за Гинес за най-голямото човешко изображение на футболна фланелка. 4757 души, облечени в различни цветове, се подредиха на терена на стадиона и оформиха трицветна фланелка, видима от въздуха.

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния
3
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
4
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
5
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
6
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: У нас

Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора
Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора
Първата у нас изложба на космическо изкуство се открива в Пловдив Първата у нас изложба на космическо изкуство се открива в Пловдив
Чете се за: 01:07 мин.
Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци
Чете се за: 00:47 мин.
Ден на отворените врати в Софийския университет Ден на отворените врати в Софийския университет
Чете се за: 00:30 мин.
Сноубордистката Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в Чехия Сноубордистката Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в Чехия
Чете се за: 00:50 мин.
Три лъвчета се родиха в зоопарка в Стара Загора Три лъвчета се родиха в зоопарка в Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
ГДБОП разби престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ