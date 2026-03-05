Право в десетката

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За стрелбата с лък няма възраст.

Атанас Темелков
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Поредното отлично домакинство на България в спорта стрелба с лък не остава незабелязано от над 300 състезатели от 30 европейските държави. Но какво прави тази дисциплина толкова популярна?

„Истината е, че няма дете, което като малко не е опъвало лъкче, въженце и т.нат. Но, като спорт стрелба с лък вече хората започват от различна възраст. Няма точно фиксирана възраст. Трябва да могат да следват инструкции. Трябва да могат да спазват правила за безопасност. И да имат физически възможности да опънат един лък. Едно дете, за да може да го контролира, трябва вече да има развита физика. Децата се развиват различно, но бихме казали, че над 10 години е добра възраст за започване. Хубаво е, че за стрелбата с лък няма възраст. Реално може да се почне от ранна детска възраст до дълбоки старини“, коментира пред БНТ Атанас Темелков, председател на БФСЛ.

„Хората в наши дни искат по-бързи резултати. Тук се иска време да се подготвиш, за да почнеш да уцелваш. Дори не от всеки път десетката, жълтото да уцелваш, което е деветката, изисква месеци и години работа“, добави Темелков.

Най-младото попълнение в националния отбор на България е 15-годишният Давид от Велико Търново, който за първи път хваща лък самостоятелно преди 4 години.

Вижте репортажа на Мария Павлова във видеото!

#Атанас темелков #стрелба с лък

