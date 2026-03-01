Юлия Иванова-Минчева: Само с проблясъци не става - за да биеш, трябва да блестиш

Старши треньорът на ЦСКА Юлия Иванова-Минчева посочи слабия сервис и липсата на постоянство като основни причини за поражението с 0:3 (14:25, 20:25, 18:25) от шампиона Марица в мач от 16-ия кръг на НВЛ за жени

"Това, което не ни достигна, е, че бием слаб сервис. На блок в доста ситуации ги спряхме, но отново сервисът ни е слаб и нямаме достатъчно добра защита“, коментира наставничката на "червените“ след двубоя в Пловдив.

Според нея скоростта в играта на лидера в класирането е била решаващ фактор.

"Марица играе с по-висока скорост от нашата. Единственият начин да се доближим до тяхното ниво е със силен сервис, за да ги изкараме да посрещат на третия метър и да играят на висока топка. На бърза игра през центъра трудно можем да ги спрем“, допълни Иванова-Минчева.

Треньорката на ЦСКА отчете, че в представянето на тима ѝ е имало положителни моменти, но подчерта, че те не са достатъчни.

"Има проблясъци, но за да биеш, трябва да блестиш. Само с проблясъци не става - трябва постоянство“, каза тя и добави, че е поздравила състезателките си за работата на блок, върху която отборът е акцентирал през седмицата.

С успеха Марица записа 16-а поредна победа и остава едноличен лидер в класирането, докато ЦСКА заема четвъртата позиция с 10 победи и 6 загуби.