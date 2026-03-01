БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антонио Жозе Силва: България има потенциал да се превърне във фактор във водните спортове

Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Президентът на Европейската федерация по водни спортове говори пред БНТ за семинара в София, срещите с държавното ръководство и амбицията страната ни да приеме голям шампионат през 2028 година

антонио жозе силва българия потенциал превърне фактор водните спортове
Президентът на Европейската федерация по водни спортове Антонио Жозе Силва бе специален гост в предаването "Арена спорт“ след двудневен семинар у нас, събрал над 250 участници. В разговора той очерта основните акценти от форума и амбициите за развитието на плуването в България.

"Успяхме да организираме събитие от такъв мащаб като корпоративна инициатива на Европейската федерация. Говорихме за протоколите и стандартите във водните спортове. Фактът, че имаше над 250 участници, показва колко важно е плуването за България“, подчерта Силва и отличи работата на председателя на Българската федерация по плуване Георги Аврамчев и неговия екип по организацията.

По думите му целта е чрез подобни инициативи водните спортове у нас да постигнат международно развитие, сходно с това на мъжкия национален отбор по волейбол.

"Има потенциал. Искаме да направим същото и с плуването в България“, заяви той.

По време на визитата си Силва проведе срещи с президента Илияна Йотова, с избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и със служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев.

"Беше впечатляващо да видя колко задълбочени познания имат по отношение на спорта и какво е необходимо за неговото развитие. Особено ме впечатли позицията на вицепрезидента Йотова, че водните спортове не са само спорт, а жизненоважно умение“, отбеляза Силва.

Той акцентира върху идеята за национална програма по обучение по плуване, която да има и превантивна функция с цел намаляване на инцидентите във водата, както и да използва спорта като инструмент срещу социалното изключване и като част от образователната система.

Сред обсъжданите теми е и възможността България да приеме голямо първенство за юноши и девойки през 2028 година. Според Силва подобен форум може да се превърне в катализатор за цялостна стратегия за развитие.

"Подготовката за такова събитие означава ясна цел. Между 2026 и 2028 година можем да изградим необходимите условия и съоръжения, да популяризираме водните спортове и да подпомогнем откриването и развитието на таланти“, посочи той.

Силва изрази увереност, че с координирани усилия между федерацията, държавните институции и спортната общност България може да направи значима крачка напред.

"Аз винаги съм оптимист“, завърши той в отговор на въпрос дали страната ни може да гледа с амбиция и към следващите олимпийски игри в Лос Анджелис.

Вижте разговора във видеото!

