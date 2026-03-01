Антонио Жозе Силва: България има потенциал да се превърне във фактор във водните спортове

Президентът на Европейската федерация по водни спортове Антонио Жозе Силва бе специален гост в предаването "Арена спорт“ след двудневен семинар у нас, събрал над 250 участници. В разговора той очерта основните акценти от форума и амбициите за развитието на плуването в България.

"Успяхме да организираме събитие от такъв мащаб като корпоративна инициатива на Европейската федерация. Говорихме за протоколите и стандартите във водните спортове. Фактът, че имаше над 250 участници, показва колко важно е плуването за България“, подчерта Силва и отличи работата на председателя на Българската федерация по плуване Георги Аврамчев и неговия екип по организацията.

По думите му целта е чрез подобни инициативи водните спортове у нас да постигнат международно развитие, сходно с това на мъжкия национален отбор по волейбол.

"Има потенциал. Искаме да направим същото и с плуването в България“, заяви той.

По време на визитата си Силва проведе срещи с президента Илияна Йотова, с избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и със служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев.

"Беше впечатляващо да видя колко задълбочени познания имат по отношение на спорта и какво е необходимо за неговото развитие. Особено ме впечатли позицията на вицепрезидента Йотова, че водните спортове не са само спорт, а жизненоважно умение“, отбеляза Силва.

Той акцентира върху идеята за национална програма по обучение по плуване, която да има и превантивна функция с цел намаляване на инцидентите във водата, както и да използва спорта като инструмент срещу социалното изключване и като част от образователната система.

Сред обсъжданите теми е и възможността България да приеме голямо първенство за юноши и девойки през 2028 година. Според Силва подобен форум може да се превърне в катализатор за цялостна стратегия за развитие.

"Подготовката за такова събитие означава ясна цел. Между 2026 и 2028 година можем да изградим необходимите условия и съоръжения, да популяризираме водните спортове и да подпомогнем откриването и развитието на таланти“, посочи той.

Силва изрази увереност, че с координирани усилия между федерацията, държавните институции и спортната общност България може да направи значима крачка напред.

"Аз винаги съм оптимист“, завърши той в отговор на въпрос дали страната ни може да гледа с амбиция и към следващите олимпийски игри в Лос Анджелис.

Вижте разговора във видеото!