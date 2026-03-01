Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит

Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е мъртъв. Това обявиха иранските държавни медии рано тази сутрин след като САЩ и Израел съобщиха късно снощи, че предполагат, че Хаменей е загинал при ударите срещу резиденцията му в Техеран.

"Негово Преосвещенство аятолах Сейед Али Хосейни Хаменей, в стремежа си да защити свещеното светилище на Ислямската република Иран, изпи сладката, чиста чаша на мъченичеството и се присъедини към Върховното небесно царство."

Така през сълзи държавните медии в Техеран оповестиха смъртта на 86-годишният върховен лидер на Ислямската република Али Хаменей. Съобщението идва ден след като резиденцията му в Техеран беше срината със земята в началото на израелските и американските удари срещу страната.

Американският президент Доналд Тръмп, който съобщи още снощи, че Хаменей е загинал, приветства потвърждението от страна на Иран.

"Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и хората от много страни по света, които са били убити или осакатени от Хаменей и неговата банда кръвожадни бандити", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

Американският лидер добави, че ударите ще продължат - през цялата седмица и толкова, колкото е необходимо", за да се постигне "мир в Близкия изток и в света!"

Съветът за сигурност на ООН се опасява точно от обратното - опасността войната да се разпростре в района на целия Близък Изток. Органът се събра на спешно заседание късно снощи.

Антонио Гутериш, генерален секретар на ООН: "Призовавам за деескалация и незабавно прекратяване на военните действия. Алтернативата е потенциален по-широк конфликт с тежки последствия за цивилните граждани и стабилността в региона."

След вчерашните атаки срещу американски военни бази в няколко страни от Персийския залив, Техеран обеща още по-силен отговор. Случи се и това, от което много анализатори се опасяваха - Иран блокира корабоплаването в Ормузкия проток, най-важният маршрут за пренос на петрол в света, който свързва най-големите производители в Персийския залив - Саудитска Арабия, Иран, Ирак и Обединените арабски емирства с Оманския залив и Арабско море.