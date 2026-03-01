Външните министри на ЕС ще обсъдят ситуацията в Иран

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Външните министри на страните от Европейския съюз ще проведат видеоразговор във връзка със ситуацията в Близкия изток след ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

Извънредният съвет беше свикан от първия дипломат на Съюза Кая Калас. Според нея "безразборните атаки" на иранския режим срещу съседите му в отговор на вчерашните удари на Съединените щати и Израел, носят риск от вкарване на региона в по-широка война.

От кипърското председателство на Европейския съюз съобщиха, че в ранния следобед ще бъде свикано и заседание на постоянните представители на страните членки.

