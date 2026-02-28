Дмитрий Медведев, заместник-председател на влиятелния Съвет за сигурност на Русия, критикува президента на Съедините щати Доналд Тръмп за атаката срещу Иран.

Той постави под въпрос устойчивостта на Вашингтон, предвид относително кратката история на Съединените щати в сравнение с тази на персийската цивилизация.

Последните събитие в Близкия изток са опасни, коментира първият дипломат на Еворсъюза Кая Калас.

Полският президент Карол Навроцки е бил наясно с атаките на Съединените щати и Израел срещу Иран благодарение на комуникационните канали със съюзниците, заяви самият той.

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде заяви, че е дълбоко обезпокоен, че в Близкия изток започва нова, широкомащабна война.

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че приоритет е сигурността на италианските граждани в региона.

Ливанският премиер Наваф Салам заяви, че няма да приеме никой да въвлича „страната в авантюри, които заплашват нейната сигурност и единство“. Той каза това в индиректно послание към подкрепяната от Иран ливанска въоръжена групировка Хизбула.