БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елена Поптодорова: Ситуацията е динамична и се променя в рамките на минути

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ситуацията е динамична и се променя в рамките на минути. Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" Елена Поптодорова, вицепрезидент на Атлантическия клуб във връзка с ударите, които бяха нанесени срещу Иран.

"Има една динамика, която протича в рамките на минути, дори не на часове. Към момента се смята, че поне 75 балистични ракети са изстреляни от Иран към Израел. За момента се смята, че са прихванати. Но това показва готовността на Иран да отвръща на ударите. И още една подробност от последните минути. Стана ясно, че САЩ са ударили остров Харк, който се контролира от Иран. Това е свързано с цялата петролна драма, която със сигурност ще се развие и ще има глобални последици."

Поптодорова коментира, че това е своеобразно продължение на блиц война от юни миналата година и дори наименуванието й подсказва същото, защото Израел кръсти тази операция "Ревящият лъв", а предишната беше "Надигащият се лъв".

"Това, което във всички случаи се съдържа като предупреждение и като някакви насоки за бъдещи действия, са думите на президента Тръмп, който допусна, че това ще е операция, която ще продължи повече дни и отправи едно предупреждение, че може да се стигне и до загуба на човешки животи, на американски войници, което е нещо необичайно. За първи път в прав текст се съобщава на американската публика, че предстоят, не дай Боже, и човешки жертви. Така че очакваме следващото развитие."

Вижте целия разговор с Елена Поптодорова във видеото.

#напрежение в Близкия изток #САЩ #удари #Елена Поптодорова #Иран #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер по...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
2
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
3
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
4
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
5
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“
6
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
3
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
4
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
5
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
6
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...

Още от: Близък изток

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Чете се за: 03:52 мин.
Милен Керемедчиев: Ударите срещу Иран бяха очаквани Милен Керемедчиев: Ударите срещу Иран бяха очаквани
Чете се за: 02:02 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара срещу Иран Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара срещу Иран
Чете се за: 01:35 мин.
Владимир Чуков: Целта на израелските удари може да е сваляне на режима в Иран Владимир Чуков: Целта на израелските удари може да е сваляне на режима в Иран
Чете се за: 02:50 мин.
Израелският министърът на отбраната Израел Кац: Предприехме превантивна атака срещу Иран, за да премахнем заплахите за Израел Израелският министърът на отбраната Израел Кац: Предприехме превантивна атака срещу Иран, за да премахнем заплахите за Израел
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:52 мин.
По света
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ударите срещу Иран - реакции след атаките Ударите срещу Иран - реакции след атаките
Чете се за: 01:37 мин.
По света
МВнР формира кризисен щаб заради напрежението между Израел и Иран МВнР формира кризисен щаб заради напрежението между Израел и Иран
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Милен Керемедчиев: Ударите срещу Иран бяха очаквани
Чете се за: 02:02 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ