Елена Поптодорова: Ситуацията е динамична и се променя в рамките на минути

Ситуацията е динамична и се променя в рамките на минути. Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" Елена Поптодорова, вицепрезидент на Атлантическия клуб във връзка с ударите, които бяха нанесени срещу Иран.

"Има една динамика, която протича в рамките на минути, дори не на часове. Към момента се смята, че поне 75 балистични ракети са изстреляни от Иран към Израел. За момента се смята, че са прихванати. Но това показва готовността на Иран да отвръща на ударите. И още една подробност от последните минути. Стана ясно, че САЩ са ударили остров Харк, който се контролира от Иран. Това е свързано с цялата петролна драма, която със сигурност ще се развие и ще има глобални последици."

Поптодорова коментира, че това е своеобразно продължение на блиц война от юни миналата година и дори наименуванието й подсказва същото, защото Израел кръсти тази операция "Ревящият лъв", а предишната беше "Надигащият се лъв".

"Това, което във всички случаи се съдържа като предупреждение и като някакви насоки за бъдещи действия, са думите на президента Тръмп, който допусна, че това ще е операция, която ще продължи повече дни и отправи едно предупреждение, че може да се стигне и до загуба на човешки животи, на американски войници, което е нещо необичайно. За първи път в прав текст се съобщава на американската публика, че предстоят, не дай Боже, и човешки жертви. Така че очакваме следващото развитие."

