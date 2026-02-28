Богдан Богданов: Няма политически реваншизъм, а реваншизъм към статуквото

Няма политически реваншизъм. Това каза Богдан Богданов в студиото на „Денят започва с Георги Любенов“, отговаряйки на въпроси за обвиненията в „реваншизъм“.

Депутатът от ПП-ДБ и бивш министър на икономиката коментира първите дни на служебното правителство и прехода към нов модел на управление

„Важно е всъщност какво печели и какво получава обществото от едно управление. Във всъщност това, което се случи в последната седмица - еди хора, които още не си бяха съблекли палтата, влязоха в Министерски съвет и всъщност за една седмица разбрахме, че има министър на МВР. Той се зае да върне ред и сигурността в държавата. Разбрахме, че има министър на правосъдието, който още от ден едно започна със своята кампания да махне озорпиралия главен прокурор незаконно. Избраният главен прокурор да го махне от пост. Разбрахме, че има и министър на МРРБ, който започна да разплаща на всички общини, а не само на тези, които са целунали ръка на Борисов или са се снимали под герба с Пеевски. И най-накрая разбрахме, че има и министър на финансите, който само за два дни входира в Народното събрание удължителен бюджет, който да даде възможност на всички общини да разплащат повече в сложната ситуация, в която нямаме държавен бюджет.“

Според него от това печелят всички, които търсят нормалността в държавата. От думите му стана ясно, че е започнал вече преход към нов модел на управление.

„Надяваме се всички тези временно изпълняващи да бъдат заменени от стойностни хора, които наистина да свършат това, което обществото очаква от тях.“

Той коментира и критиките за „реваншизъм“.

„Големият проблем тук е, че се говори за някакъв бърз реваншизъм. Това ми напомня за баснята за умрялата лисица – не я закачайте, докато не стане и не избяга. Няма политически реваншизъм. Единственото, което има в момента, е реваншизъм към статуквото, към страха, към бездушието, което овладя нашите институции в последните години.“

Очакват на изборите хората да дадат разумно своя глас.

По темата за високите цени на електроенергията и водата, той коментира, че основният проблем е от повишените цени на електроенергията.

„Миналата година, само за 6 месеца, електроенергията в България беше повишена повече, отколкото в последните 3 години взети заедно с 13%. Когато ти се повиши електроенергията, всичко по веригата на доставки се повишава – храните, транспортът, водата.“

Вижте целия разговор с Богдан Богданов във видеото.