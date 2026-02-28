БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР формира кризисен щаб заради напрежението между Израел и Иран

МВнР следи военната ескалация между Израел и Иран в 24-часов режим

Във връзка със започналата военна ескалация между Израел и Иран, МВнР следи ситуацията в 24-часов режим. По указание на министър Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници. Това съобщиха от прессцентъра на ведомството.

Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР.

Призоваваме българските граждани в Израел стриктно да изпълняват указанията на местните власти при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната.

Съгласно указания на МВнР, служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност.

