ИЗВЕСТИЯ

Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

Милен Керемедчиев: Ударите срещу Иран бяха очаквани

Чете се за: 02:02 мин.
Близък изток
Мащабната военна операция срещу Иран, започнала с израелски превантивни удари, е очакван. Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" международният анализатор Милен Керемедчиев.

Международният анализатор Милен Керемедчиев коментира последиците и възможната ескалация на конфликта в региона

„Наблюдаваме това, което очаквахме. Основният коментар за подготовката на ударите беше придвижването на американския самолетоносач „Джералд Форд“ към израелските брегове. В деня, в който достигна до ударно разстояние, за да може да използва своите самолети, започна и атаката. Първоначално беше обявена като израелска, но със сигурност беше координирана със Съединените щати.“

Керемедчиев добави, че в предния ден американският посланик в Израел и в Ливан, предупреди всички американски граждани да напуснат страните.

„Което означава, че това предупреждение е било въз основа на подготовката на такива военни действия. Видимо е и от изказването на президента Тръмп, че това ще бъдат мащабни превантивни удари, т.е. целите са възможностите на Иран да отговори срещу Израел или американски бази в региона. Ясно е, че ще бъдат атакувани ракетни установки, системи за противовъздушна защита и вероятно обекти от ядрената програма на Иран.“

Анализаторът коментира и ударите срещу Иран не са потенциалната заплаха за България.

„Що се касае до България, трябва да бъдем спокойни. Страната не е база на американските военновъздушни сили. Военната техника премина през територията ни, за да отиде към бази в Йордания и Катар, така че тук няма да се извършват удари.“

Вижте целия разговор с Милен Керемедчиев във видеото.

#САЩ #Милен Керемедчиев #Иран #Израел

