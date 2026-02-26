БНТ 3 ще излъчи пряко стартовете от Световната купа по сноуборд в Криница

След олимпийските игри, елитът в сноуборда се завръща към стартовете в Световната купа за решаващата част от сезона.

Страхотното представяне на българите в кампанията до този момент и бронзовият медал на Тервел Замфиров от Игрите в Милано/Кортина вдигат очакванията за нов подиум.

Но дали това ще се случи, можете да разберете в преките предавания на двата паралелни гигантски слалома от Криница, Полша.

Гледайте в събота от 14.30 ч. и в неделя от 13.30 по БНТ 3!