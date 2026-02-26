Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера(СНИМКИ и ВИДЕО)

Системен нарушител на пътя е задържан от полицията в Нова Загора след зрелищна акция с използване на лента с шипове за принудително спиране. Ситуацията се разиграва на пътя Нова Загора – Стара Загора, когато водачът прави опит да избяга от проверка, отказвайки да се подчини на полицейско разпореждане.

Полицейският екип подава сигнал за спиране на лекия автомобил със светлинна и звукова сигнализация. Вместо да се подчини, 37-годишният водач увеличава скоростта и продължава движението си.



Автомобилът е спрян принудително с помощта на лента с шипове, малко преди да навлезе в село Караново и да създаде опасност от пътен инцидент.

При извършената проверка е установено, че шофьорът е неправоспособен. На място полицаите установяват още, че използваните регистрационни табели са издадени за друг автомобил. Водачът е отказал и тест за употреба на наркотични вещества. До момента той има три регистрирани подобни отказа, за които са му наложени административни санкции.

В хода на проверката е използвано и служебно куче за откриване на наркотични вещества. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.