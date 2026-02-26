БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера(СНИМКИ и ВИДЕО)

Чете се за: 01:25 мин.
У нас
37-годишният водач има и предишни нарушения на пътя

Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера(СНИМКИ и ВИДЕО)
Системен нарушител на пътя е задържан от полицията в Нова Загора след зрелищна акция с използване на лента с шипове за принудително спиране. Ситуацията се разиграва на пътя Нова Загора – Стара Загора, когато водачът прави опит да избяга от проверка, отказвайки да се подчини на полицейско разпореждане.

Полицейският екип подава сигнал за спиране на лекия автомобил със светлинна и звукова сигнализация. Вместо да се подчини, 37-годишният водач увеличава скоростта и продължава движението си.

Автомобилът е спрян принудително с помощта на лента с шипове, малко преди да навлезе в село Караново и да създаде опасност от пътен инцидент.

При извършената проверка е установено, че шофьорът е неправоспособен. На място полицаите установяват още, че използваните регистрационни табели са издадени за друг автомобил. Водачът е отказал и тест за употреба на наркотични вещества. До момента той има три регистрирани подобни отказа, за които са му наложени административни санкции.

В хода на проверката е използвано и служебно куче за откриване на наркотични вещества. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:32 мин.
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
8963
Чете се за: 01:32 мин.
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
Хванаха бракониер за незаконен риболов в езерото Вая край Бургас
Чете се за: 02:00 мин.
Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище
Чете се за: 03:20 мин.

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера(СНИМКИ и ВИДЕО) Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера(СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
