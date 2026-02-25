Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната

През нощта в източните райони ще има валежи предимно от сняг, но до сутринта в повечето места ще спрат. От североизток ще нахлува по-студен въздух и температурите утре ще бъдат по-ниски, в сравнение с днес. Минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, в София - около 0°, по Черноморието - около 2° и 3°, а максималните – от едва 5° в Североизточна до 12° в Югозападна България, в София – около 7°, по Черноморието - между 6° и 10°. През деня над по-голямата част от страната ще е слънчево.

Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад.

Ветровито ще бъде утре и на морския бряг. Преди обяд по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд, но след обяд облачността ще се разкъса и ще преобладава слънчево време.

В планините облачността ще е значителна и преди обяд ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността и там ще се разкъса.

Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от минус 4° на Алеко и Мальовица до 5° в Банско.

Захлаждане и валежи от дъжд ще има утре на Британските острови. Слънчево и топло за сезона ще остане за пореден ден в страните от Западна Европа, на Пиренеите и на Апенините. Слънчево, с високи за края на февруари температури, ще бъде и в западните райони от Балканите, но в източните части от полуострова ще има слаби валежи, а застудяването ще продължи.

И у нас, в петък, минималните температури вече в почти цялата страна ще бъдат отрицателни, в повечето места между минус 6° и минус 1°. Ще бъде предимно слънчево, със сутрешни мъгли. И през почивните дни, и в понеделник, в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци ще има в събота над Източна България, където ще бъде и ветровито, но дори и там ще остане почти без валежи. Температурите ще се повишават, по-бързо и по-съществено максималните.