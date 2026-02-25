БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
ЗАПАЗЕНИ

Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната

У нас
Снимка: илюстративна
През нощта в източните райони ще има валежи предимно от сняг, но до сутринта в повечето места ще спрат. От североизток ще нахлува по-студен въздух и температурите утре ще бъдат по-ниски, в сравнение с днес. Минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, в София - около 0°, по Черноморието - около 2° и 3°, а максималните – от едва 5° в Североизточна до 12° в Югозападна България, в София – около 7°, по Черноморието - между 6° и 10°. През деня над по-голямата част от страната ще е слънчево.

Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад.

Ветровито ще бъде утре и на морския бряг. Преди обяд по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд, но след обяд облачността ще се разкъса и ще преобладава слънчево време.

В планините облачността ще е значителна и преди обяд ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността и там ще се разкъса.

Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от минус 4° на Алеко и Мальовица до 5° в Банско.

Захлаждане и валежи от дъжд ще има утре на Британските острови. Слънчево и топло за сезона ще остане за пореден ден в страните от Западна Европа, на Пиренеите и на Апенините. Слънчево, с високи за края на февруари температури, ще бъде и в западните райони от Балканите, но в източните части от полуострова ще има слаби валежи, а застудяването ще продължи.

И у нас, в петък, минималните температури вече в почти цялата страна ще бъдат отрицателни, в повечето места между минус 6° и минус 1°. Ще бъде предимно слънчево, със сутрешни мъгли. И през почивните дни, и в понеделник, в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци ще има в събота над Източна България, където ще бъде и ветровито, но дори и там ще остане почти без валежи. Температурите ще се повишават, по-бързо и по-съществено максималните.

#времето #прогноза за времето

