Протест на "Правосъдие за всеки" - демонстрацията отново е с искане за оставката на Сарафов

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
протест правосъдие всеки демонстрацията отново искане оставката сарафов
Снимка: БГНЕС
Протест срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. От инициативата "Правосъдие за всеки" се събраха тази вечер пред сградата на Съдебната палата в София под надслов "СарафOFF – операция „Нищожен“ 2.

"Искаме правосъдие за всеки и правосъдие навреме. В конкретен срок, а не в разумен. Разумният срок може да се тълкува по всякакъв начин удобен на всички в правосъдната система."

Велислав Величков - "Правосъдие за всеки": "Докато не се приведе законът в съответствие с фак. положение и Сарафов не освободи кабинета на 4-ия етаж, тези протести продължават и ще имат последствия с алармиране на ЕК за погазване върху властта на правото."

"Аз съм тук, за да подкрепя оставката на Сарафов и се надявам да живеем в по-свободна България в по-свободна съдебна система."

#Инициатива "Правосъдие за всеки" #София #протест

