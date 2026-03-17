Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-ия парламент
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Официално приеха удължителния бюджет в ресорната комисия

Цветелина Катанска
Депутатите от бюджетната комисия официално приеха за второ четене промени в закона за приходите и разходите, с които се удължава държавния бюджет. Неофициално обаче текстовете ще бъдат коригирани. Експерти от комисията съвместно с министерството на финансите ще ги уточнят преди окончателното гласуване.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: „Между двете четения на законопроекта депутати от различни парламентарни групи внесоха девет документа с различни предложения за поправки. По-голяма част от тях предвиждаха увеличаване на средствата, с които разполагат общините, но също така и данъчни промени. Това притесни още в началото на комисията финанансовия министър, който предупреди, че предложенията водят до по-голям дефицит.“

Георги Клисурски: „Искаме да изразим някои притеснения, че повечето предложения са така формулирани, че създават рискове за стабилността на публичните финанси, тъй като се предлагат най-вече разходни мерки без допълнителни компенсиращи приходни мерки.“

Оказа се, че текстовете предложени от различните партии се припокриват в голяма част, защото са припознали едни и същи предложения на сдружението на общините в България.

Атанас Атанасов, БСП-ОЛ: „Става въпрос, че даваме възможност на общините да харчат своите преходни остатъци и капиталовата програма, както и да направят разчети, тъй като като няма редовен бюджет не могат да направят такъв на общините, но могат да направят разчети.“

Асен Василев, ПП-ДБ: „Предложението което сдружението на общините е направило, и което виждам е припознато от три различни парламентарни групи всъщност са текстове, които работеха в бюджет 2023 г. с едно изключение, алинея четвърта и алинея пета, които ползват преходните отстатъци.

Йордан Цонев, ДПС-НН: „Моето предложение към вас е да подкрепим всички сдружението на общините и без това сме ги затруднили достатъчно с това, че не сме приели бюджет и се чудят какви еквилибристики да направят, за да функционират нормално.“

Александър Иванов, ГЕРБ-СДС: „За да има държавата удължителен бюджет, да разгледаме предложенията, които са постъпили в комисията, да ги гласуваме и съответно министъра на финансите има време да си проведе разговорите.“

Според финансовото министерство обаче сдружението на общините не е предложило докрай чисти текстове.

Георги Клисурски: „Царува един мит, че общините в момента не могат да харчат преходните си остатъци, всъщност това не е вярно. Драстично се увеличава лимита на разходите, които те могат да правят и в рамките на този лимит те ще могат да ползват и преходните си остатъци.

Първоначално депутатите започнаха да отхвърлят всички предложения и се стигна до почивка за изясняване на казуса. След това се разбраха да приемат всички и в последствие тектстовете да бъдат уточнени. Все пак бяха отхвърлени предложения за предоставяне на допълнителни средства на комисията за енергийно и водно регулиране за проверка на съмнителни електромери предложено от ДПС НН, както и поправки в данъчните закони предложени от ИТН.

Георги Клисурски: „Всъщност в момента се случва предложения за нов редовен бюджет в последните два дни на народното събрание. Бих препоръчал по-скоро да се даде шанс на новия парламент да изработи новия бюджет.“

Очаква се окончателните текстове да бъдат готови до утре и да влязат за гласуване в пленарна зала.

#удължителен бюджет #Георги Клисурски #ресорна комисия #депутати

