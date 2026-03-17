Димо Дренчев, "Възраждане": Асен Василев е реалният финансов министър

Асен Василев е реалният финансов министър - това заяви в студиото на "Още от деня" депутатът от "Възраждане" и член на бюджетната комисия Димо Дренчев.

Относно поведението на Асен Василев в Министерство на финансите:

"Ходих на срещи в Министерството на финансите, видях какво се случи днес в бюджетната комисия. Министерството на финансите има предложение за промяна в собствения си законопроект. Това предложение беше предоставено единствено на Асен Василев от всички депутати. Не на председателя на бюджетната комисия, а на Асен Василев. От срещите ми в Министерството на финансите и от начина, по който той се разпорежда със служителите там, мога да кажа, че министър Клисурски е просто една проекция на Асен Василев и в момента той е реалният финансов министър, може би е и реалният премиер на държавата."

От "Възраждане" подчертаха, че се разграничават от останалите политически сили с визия за изцяло нов модел на управление.

"Може да се каже, че ние сме сами срещу всички, защото реално "Възраждане" сме единствените, които предлагаме алтернатива на модела. Всички други, включително и "Прогресивна България", предлагат някакви корекции, може би замяна на някакви физически лица едно с друго, но единствено "Възраждане" предлагаме изцяло нов модел."

Дречев коментира и заявките на Румен Радев в следващия парламент:

"Преди един месец Радев не беше казал нито дума, никой не знаеше къде ще се определи. Тогава, естествено "Възраждане" можеше да бъде негов партньор. След това той направи това свое участие в "Панорама", където каза, че ще бъде за пълна интеграция, че няма да има реваншизъм и няма да търси отговорност от Борисов и от Пеевски, с което вече се получи разграничение."

