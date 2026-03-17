Отбелязваме световния ден на социалния работник

Световният ден на социалния работник беше отбелязан с голямо събитие в столичния парк-хотел Москва. То е под надслов "Заедно за надежда и хармония" и с участието на неправителствени организации, фондаци, и представители на институциите. Колкото по-добро е качеството на тези услуги, толкова по-здраво е обществото, коментираха участниците в четвъртото издание на форума, посветен на Световния ден на социланата работа.

Виждате ли блясъкът в очите на Вяра и Александра. Причините за него са прости- имат възможност да работят, да са полезни и да намират нови приятели. За повечето от нас това са елементарни неща, но за тях е всичко. Те нямаше да се справят без подкрепа. В случая вече 10 години от фондация "Светът на Мария" и Дневен център "Светове". Вяра вече работи в "Музейко".





Вяра Чаушева: „А съм доволна оттам и съм доволна, че имам шанс да почна и работа и хора и в кухня "Надежда", там правиме обяд за другите кленти.“



Александра Маринова: „Откакто съм във фондацията се чувствам по-смела сама да ходя и че имам много добри приятели с които се разбирам, ако не беше тази фондация щеше да ми е скучно само вкъщи.“

Фондацията на Мария вече 13 години помага на хора с интелектуални затруднения да имат по-добър живот.

Миряна Сирийски, директор на фондация "Светът на Мария": „Да бъде полезен да вижда смисъла от труда си, успехите си, хората да му кажат "Ей, Браво!" Мария Алексиева, фондация " Светът на Мария": „За момента имаме един младеж, който беше потребител на социлната услуга и постигна едно много добро ниво на самостоятелност и в момента дори е водещ в екипа на социалното предприятие Бон Апети.“



Ивайла Касърова, зам.-председател на Държавната агенция за закрила на децата: „Много важно е всички ние да вървим в тази посока социланата работа и професията социален работник да се издигне като една от най-желаните и престижни в нашата страна.“

Въпреки постигнатато в сферата през последните години в България има недостиг на социални работници.



