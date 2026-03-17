Задължително миене на зъбите в детските градини?

Децата в детските градини задължително да мият зъбите си сутрин след закуска. Това предвижда Национална програма за профилактика на оралните заболявания при най-малките. Статистиката показва, че 70% от децата в предучилищна възраст имат поне по един кариес. Дали профилактичната мярка ще даде резултат, потърсихме мнението на специалисти и родители.

Всяко трето дете до 6-годишна възраст в България има кариеси, показват данните на зъболекарите. Егор е на 4 години и вече има няколко развалени зъбчета.

Лариса Разживина, майка на Егор: "Лекувахме кариес на двата зъба. Два пъти на ден мие зъбките и сладко – да, много обича да яде, както всяко дете."

Ключът към здрави детски зъби е приемът на по-малко захар, смята денталният лекар Иван Горялов. Той дори е издал детска книжка по темата и твърди, че друго важно правило е редовното и правилно миене на зъбите всеки ден.

Иван Горялов, демтален лекар: "Противопоставянето на това да се хапват сладки вкусотийки е добрата орална хигиена. Най-вече да се научим да ползваме правилно четката за зъби и после конецът за зъби. Това, което ние виждаме в кабинетите, е пациентите, родителите и малките деца нямат никаква идея как да мият зъбите правилно. Виждаме малки деца на 5-6 години с доста разрушени зъби. Има и трагични случаи, в които всичките зъби са разрушени."

Точно за да се ограничи разрушаването на зъбите в най-ранна детска възраст, се обмисля те да се мият и в детските градини. Един час след закуска, а четките и пастите да се осигуряват от родителите. Директори обаче смятат, че мярката е трудноприложима и ще доведе до обратен ефект.

Кристина Йончева, директор на детска градина "Буратино": "Съгласете се, че 30 деца по 3 минути миене на зъби, отделно поне минутка-две за обслужване за четка, за паста, почистване след това. Това ще отнеме близо 2 часа, през които учителят трябва да бъде до тях, за да контролира правилното миене на зъби. Ние сме учители. Ние имаме други задължения и смятам, че се справяме с тях и то в полза на детското здраве."

Преди да влезе мярката в сила персоналът в детските градини трябва да премине обучение, смятат дентални специалисти.

проф. Ани Белчева, ръководител на Катедра по детска дентална медицина – МУ-Пловдив: "Трябва да има хора, които да обучават персонала в градините, трябва да има информация за родителите, трябва някой да показва на децата и съответно това да става във време, когато това е удачно. Според мен най-удачното време е да ги мият, когато са обядвали, преди да легнат да спят, защото децата имат един дълъг период, в който спят на обяд и това е най-удачното време."

В редица държави има практика децата да мият зъбите си в детските градини и училищата. У нас повечето хора са на мнение, че най-важният фактор за добро детско орално здраве, все пак е семейната среда.