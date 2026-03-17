От "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" утвърдиха имената в листите си

Християна Димитрова от Християна Димитрова
У нас
От "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" утвърдиха имената в листите си
Снимка: БГНЕС/архив
Минути преди края на регистрацията на листите за предстоящия вот, от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" утвърдиха имената, с които влизат в изборната надпревара.

Николай Денков ще поведе листата в Благоевград. Спор се зароди около участието на Явор Божанков в листите. Той няма да е кандидат за депутат, а от ПП-ДБ посочиха, че в листите нямат място хора, на които нямат доверие. Част от листите няма да бъде и Даниел Лорер. От ПП-ДБ отбелязаха също, че в листите влизат млади хора, лекари, експерти. Ще видим и нови лица, като това на Велислав Величков от "Правосъдие за всеки", който ще бъде в листата в 24 МИР София. Там водач е Ивайло Мирчев. По неофициална информация съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов и председателят на ДСБ Атанас Атанасов - няма да оглавяват листи.

Николай Денков, "Продължаваме Промяната": "Явор Божанков е прекрасен оратор, да можеш правилно да кажеш важни неща, също е прекрасно, но политиката е война, борба и ти трябва да можеш да разчиташ на човека до теб. Причината да има "Продължаваме Промяната" и да сме заедно с "Демократична България" е, защото не понасяме корупцията в България."

Венко Сабрутев, "Продължаваме Промяната": "Младите студенти, младите лекари, джен зи поколението е изключително силно представено. Изключително силно представени са хората с увреждания, защото няма как да говорим за проблемите на хората с увреждание и те да не са в листите. Тази листа е обновената листа."

Ето имената на всички водачи на листите на ПП-ДБ:

1 МИР Благоевград - Николай Денков
2 МИР Бургас - Мирослав Иванов
3 МИР Варна - Павел Попов
4 МИР Велико Търново - Йордан Терзийски
5 МИР Видин - Любен Иванов
6 МИР Враца - Деница Симеонова
7 МИР Габрово - Богомил Петков
8 МИР Добрич - Свилен Трифонов
9 МИР Кърджали - Сабахтин Гьокче
10 МИР Кюстендил - Георги Стамов
11 МИР Ловеч - Искрен Арабаджиев
12 МИР Монтана - Богдан Богданов
13 МИР Пазарджик - Ивайло Шотев
14 МИР Перник - Кристина Петкова
15 МИР Плевен - Богдан Богданов
16 МИР Пловдив град - Асен Василев
17 МИР Пловдив област - Йордан Иванов
18 МИР Разград - Джипо Джипов
19 МИР Русе - Надежда Йорданова
20 МИР Силистра - Богомил Петков
21 МИР 21 Сливен - Татяна Султанова
22 МИР 22 Смолян - Михал Камбарев
23 МИР 23 София - Николай Денков
24 МИР 24 София - Ивайло Мирчев
25 МИР 25 София - Бойко Рашков
26 МИР 26 София област - Атанас Славов
27 МИР 27 Стара Загора - Радослав Рибарски
28 МИР 28 Търговище - Илина Мутафчиева
29 МИР 29 Хасково - Асен Василев
30 МИР 30 Шумен - Айлин Пехливанова
31 МИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов

