Тервел Замфиров: Амбициите ми са да съм здрав, да се състезавам и да ме виждате все по-често по БНТ в стартовете от Световната купа

Амбициите ми са да съм здрав, да се състезавам и да ме виждате все по-често по БНТ в стартовете от Световната купа. Това каза бронзовият медалист от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров пред БНТ. Той взе участие в Университетските зимни игри в Пампорово.

„Винаги съм казвал, че спортът и образованието вървят ръка за ръка. И аз съм се стремял цял живот да съм пример за това и да съчетавам спорта с образование. Но аз смятам, че и спортът и забавлението вървят ръка за ръка. Това е духът на това състезание. Да обедини всички тези неща, които ние обичаме - спорт, образование, в една забавна и приятна атмосфера с колегите, извън напрежението“, коментира Замфиров пред БНТ.

Той сподели и какво му предстои до края на сезона.

„Остава още един старт за Световната купа. Ще заминем за него в четвъртък. Той е в Винтерберг, Германия. След това започвам подготовка за новия сезон. Ние спортисте се подготвяме цел живот. Смея да твърдя, че от 3-годишен се подготвям за всяко състезание, на което се явявам. Така че нашият живот, кариерата на спортиста, е една неуморна и неспирна подготовка“, анализира Замфиров.

Той сподели и амбициите си за следващия сезон.

„Да съм здрав, да се забавлявам, да правя това, което обичам по най-добрия начин и да ме виждате по-често по БНТ в стартовете от Световната купа“, завърши Замфиров.

Цялото интервю вижте във видеото!