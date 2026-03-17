Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Весела Лечева поздрави участниците на Университетските зимни игри 2026

Спорт
На турнира участваха трима олимпийци.

Весела Лечева поздрави участниците на Университетските зимни игри 2026
Снимка: Весела Лечева
Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева поздрави в Пампорово участниците в Университетските зимни игри 2026. Сред тях има и трима олимпийци – бронзовият медалист от Милано-Кортина 2026 Тервел Замфиров, съотборникът му от националния тим по сноуборд Александър Кръшняк и ски-бегачът Марио Матиканов.

И тримата са студенти и пример, че образованието и професионалният спорт могат да вървят ръка за ръка. Още един член на семейство Замфирови – Мартин Замфиров, който също е студент, участва в състезанията по сноуборд.

Зимният университет е наследник на Националните зимни студентски игри, които за първи път се организират през 2009-а година, а по-късно под името „Зимен Университет”. От 2018-а година събитието се провежда съвместно с АУС "Академик" и Университетски зимни игри.

„За всички спортисти е важно да инвестират и в своето обучение. Олимпийците, които са част от това събитие, показват, че това е възможно. Радвам се, че новото поколение спортисти са интелигентни, знаят чужди езици, чувстват се граждани на света. Това им дава още по-голям хоризонт за развитие, както и перспектива и след края на спортната кариера“, каза Весела Лечева.

Тя пожела на всички студенти незабравими спортни емоции и много нови приятелства.

Зимният университет е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.

Чрез проекта студентите си поставят за цел да се популяризира масовият спорт, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в университетите.

