Ансамбълът на България заема трето място в многобоя след първата група на европейското първенство

Ансамбълът на България заема трето място в многобоя след първия поток на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова имат сбор от 49.750 точки и се нареждат след съставите на Русия (53.450) и на Беларус (50.550) след първите 13 от общо 26 отбора.

Възпитаничките на Весела Димитрова изиграха с малки неточности изпълнението си с пет топки и имат оценка от 26.650 точки (13.0 трудност, 6.150 изпълнение, 7.500 артистичност) и са с трета оценка на този уред. Във втората композиция с три обръча и два чифта бухалки българките направиха доста сериозни грешки, включително уред извън терена, и получиха 23.100 (12.0 трудност, 4.650 изпълнение, 6.750 артистичност, 0.300) наказание и по всяка вероятност няма да попаднат на този финал.

Изпълненията днес важат за многобоя, за финалите на отделните уреди и за отборната надпревара.

В момента играят отборите от втората група, сред които са Италия, Испания, Израел, Украйна и други.

Гледайте турнира пряко по БНТ 3 и ТУК.