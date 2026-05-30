Испанският град Памплона ще бъде домакин на европейското първенство по художествена гимнастика следващата година, обявиха от Европейската гимнастика.

"На извънредното онлайн заседание на Изпълнителния комитет на Европейската гимнастика, проведено на 21 май, беше взето следното решение: европейското първенство по художествена гимнастика през 2027 година се присъжда на Испанската федерация по гимнастика. Събитието ще се проведе в Памплона от 12 до 16 май 2027 година", се казва в специално изявление.

Световното първенство по художествена гимнастика догодина ще се състои в Баку (Азербайджан) от 15 до 19 септември.