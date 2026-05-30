Йонас Вингегор е на крачка от триумф в Джирото

Йонас Вингегор е на крачка от триумф в първото си участие на Джиро д'Италия, след като затвърди лидерската си позиция преди заключителния етап в Рим. В неделя колоездачите ще изминат последните 131 километра от надпреварата, а датчанинът изглежда недостижим на върха в генералното класиране.

Преди старта на предпоследния етап участниците почетоха с минута мълчание жертвите на разрушителното земетресение във Фриули от 1976 година.

Още в началните километри се откъсна група от няколко състезатели, сред които бе и уругваецът Гийермо Томас Силва от Астана. Той е добре познат на българската публика, след като спечели втория етап от Гранде Партенца в България между Бургас и Велико Търново.

Първата планинска премия за деня бе спечелена от норвежеца Андреас Лекнесунд (Уно-Х), който се оказа най-бърз сред бегълците. На около 70 километра преди финала водещата група все още поддържаше комфортна преднина от близо четири минути и половина, но постепенно основният пакет започна да стопява изоставането си и двадесетина минути по-късно разликата вече беше малко над две минути.

В хода на етапа лидерът в генералното класиране Йонас Вингегор изпита кратки технически затруднения с велосипеда си и бе принуден да спре за момент. Датчанинът обаче бързо се върна в колоната и продължи без сериозни последствия.

В заключителната част на трасето челната група постепенно намаля. Петнадесет километра преди финала отпред останаха шестима състезатели, а малко по-късно преднината им бе сведена до под една минута.

При второто голямо изкачване Вингегор пое инициативата и зададе темпото. Андреас Лекнесунд и Крешоли се опитаха да отговорят на атаката му, а сред най-близките до него бе и австриецът Феликс Гал от Декатлон. В крайното класиране за деня Гал завърши втори, а австралиецът Джай Хиндли зае третата позиция.

Португалецът Афонсо Еулалио приключи етапа на шесто място и така си гарантира запазването на бялата фланелка за най-добър млад състезател.

При останалите специални класирания не настъпиха промени. Италианецът Джулио Чиконе ще завърши надпреварата като носител на синята фланелка за най-добър катерач, докато французинът Пол Мание остава лидер в класирането по точки и ще запази цикламената фланелка.

Преди финалния ден в Рим Вингегор продължава да бъде убедителен лидер в генералното подреждане с общо време от 80:17.01 часа. Датчанинът разполага с аванс от 5:22 минути пред Феликс Гал, докато Джай Хиндли е трети на 6:25 минути зад водача. Ако избегне инциденти в последния етап, колоездачът на Висма-Лийз а байк ще запише първа титла от Джиро д'Италия още при дебютното си участие.