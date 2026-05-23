Йонас Вингегор спечели 14-ия етап и облече розовото трико в Джиро д'Италия 2026 (Гледайте най-интересното тук)

Датският колоездач Йонас Вингегор спечели 14-ия етап от Обиколката на Италия и оглави генералното класиране в надпреварата. Състезателят на Висма-Лийз а байк триумфира в планинския етап от Аоста до Пила с дължина 133 километра.

Един от най-тежките етапи в тазгодишното издание на Джирото, с денивелация от над 4300 метра, беше решен с атака на Вингегор 4,6 километра преди финала. Датчанинът кара сам до края и финишира за 3:53:02 часа.

Съотборниците му изиграха ключова роля за успеха, налагайки високо темпо още от старта. Тим Рекс и Давиде Пиганцоли контролираха колоната в решаващите изкачвания и подготвиха атаката на лидера си.

Втори в етапа завърши Феликс Гал с изоставане от 49 секунди, а трети финишира Джай Хиндли на 58 секунди. Досегашният носител на розовото трико Афонсо Еулалио остана 15-и и загуби лидерската си позиция.

В генералното класиране Вингегор вече води с 2:26 минути пред Еулалио и с 2:50 пред Гал. Той оглавява и подреждането при катерачите.

В неделя предстои равнинен етап от Вогера до Милано с дължина 157 километра.